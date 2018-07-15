رئيس الجمهورية في حوار حصري على قناتي نسمة ولحوار التونسي و إذاعة موزاييك أف أم

سيكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم لأحد 15 جويلية 2018، بداية من الساعة 21:00 مساءً، في لقاء حصري على قناة نسمة وقناة الحوار التونسي و إذاعة موزاييك أف أم.





وسيتطرق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الحوار الذي أداره كل من مدير التحرير بقناة نسمة خليفة بن سالم و رئيس التحرير بإذاعة موزاييك أف أم ناجي الزعيري، إلى الأزمة السياسية بالبلاد وموقفه من مستقبل حكومة الشاهد و مسألة تواصل التوافق مع حركة النهضة من عدمه.





و سيعلق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسيعلى العملية الإرهابية الأخيرة و الأوضاع الأمنية في تونس.

وسيوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى الندائييين و باقي القوى السياسية في البلاد.





كما سيتطرق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى دور الإتحاد العام التونسي للشغل في إدارة الأزمة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتطرق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى موضوع إقالة وزير الداخلية السابق و موقفه منها.





هذا و سيحلل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد، ويكشف نواياه حول الإنتخابات الرئاسية في 2019.



