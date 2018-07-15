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اليوم.. ريمون مقار يكشف سر نجاح رحيم في "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:59 ص
اليوم.. ريمون مقار يكشف سر نجاح رحيم في الستات ما يعرفوش يكدبوا
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يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة CBC المنتج الكبير ريمون مقار، وذلك يوم غد الأحد في تمام الثالثة عصرًا.

 

يدخل ريمون مقار في مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن وأبرز الأعمال التي قدمتها شركة إنتاج فنون مصر وكيف نجحت في تقديم النجوم بشكل مميز مثل الفنان طارق لطفي والفنان ياسر جلال الذي قدم مسلسل "رحيم" في رمضان الماضي ونال إشادة واسعة.

 

يتطرق المنتج خلال حواره إلى المرأة ودورها في حياته ونجاحه في عالم الفن كما يتحدث عن المجتمع وكيف يرى دور الفن في تنمية المجتمع وأخلاقياته، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

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