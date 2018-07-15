كورة اون لاين لايف | بث مباشر فرنسا وكرواتيا | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار

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مشاهدة مباراة فرنسا ضد كرواتيا في بث مباشر

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كيفية مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا بث مباشر beIN SPORTS

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة انجلترا وبلجيكا في أهم مباريات اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS المفتوحة وذلك في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة نهائي كأس العالم 2018.

وستكون مباراة فرنسا وكرواتيا متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT، رابط شغال live مشاهدة فرنسا وكرواتيا وفرنسا بث مباشر على BEIN SPORTS |يلا شوت يوتيوب HD كأس العالم 2018 بدون تقطيع، يلا شوت يوتيوب | مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا – كول كورة بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع بجودة عالية | كورة لايف بث مباشر yalla-shoot ، مباراة اليوم بث مباشر| مباراة فرنسا وكرواتيا | كورة لايف| فرنسا وبلجيكا مباشر يلا شوت| موقع كورة لايف| كأس العالم 2018.

- موعد مباراة فرنسا وكرواتيا ؟

تبث مباراة انجلترا وبلجيكا يوم الأحد 15 يوليو في تمام الساعة 6.00 بتوقيت مكّة المكرمة، وفي تمام الساعة 5.00 بتوقيت القاهرة.

- تشكيل منتخبي فرنسا وكرواتيا

تشكيل فرنسا: لوريس - هيرنانديز - أومتيتي - فاران – بافارد - كانتي – بوجبا - ماتويدي - جريزمان - مبابي

تشكيل كرواتيا: سوباشيتش - سترينيتش - فيدا - لوفرين – فرساليكو - راكيتيتش - مودريتش - باريشيتش - كراماريتش - ريبيتش - ماندجوكيتش

- أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 مباراة انجلترا وكرواتيا مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب، بالإضافة إلى وbeIN SPORTS المفتوحة على قمر النايل سات.

- تردد بين سبورتس المفتوحة

تردد القناة: 12475| معدل: عمودي | معدل الترميز: 27500| ترميز القناة: 2/3 | إشارة إرسال البث: DVB-S2 | معدل تردد الموجة: 8PSK.

- المشاهدة عبر الانترنت beIN SPORTS ؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.

وتواكب قنوات بين سبورتس المباراة بنقل مباشر عبر قنوات MAX HD1 وMAX HD2 (باللغة العربية) وMAX HD3 (باللغة الإنجليزية) وMAX HD4 (باللغة الفرنسية) وbeIN 4K، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.

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يتم بث مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 مونديال روسيا في تمام الساعة الرابعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية ونتابع مع حضراتكم أخبار المباراة الأخيرة في مونديال روسيا 2018 لحظة بلحظة، البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا - مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم فرنسا وكرواتيا - فرنسا وكرواتيا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS - ترددات قنوات beIN المفتوحة وتردد القنوات الناقلة لكأس العالم مع آخر التحديثات