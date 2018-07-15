منطقة دمياط للسباحة تختتم البطولة السنوية للبراعم

اختتمت منطقة دمياط للسباحة البطولة السنوية "البراعم"، والتي أقيمت على حمام سباحة استاد رأس البر بمشاركة أندية دمياط والدقهلية.

حضر الحفل الختامي إسلام صميدة رئيس منطقة السباحة، ياسر أبو هندية نائب رئيس المنطقة ونقيب المحاميين، وعصام الشيال رئيس مجلس إدارة نادي رأس البر، ومحمد البحراوي المدير الفني لاستاد المنصورة، وبوبو مدير فني المنصورة.

وأعرب إسلام صميدة رئيس المنطقة عن سعادته بهذا الكرنفال والتمثيل المشرف لأندية دمياط والبراعم، فهم النواة الحقيقية للمنتخبات المصرية في الفترة القادمة.