مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده





يبدو أن قدرة الفنان رامز جلال، على صنع مقلب ووضع أقرب المقربين إليه في أزمة ليس وليد اللحظة ولكنها موهبة لازمته منذ صغره وحتى الآن.





الفنان ياسر جلال حكى عن موقف فعله رامز وهو في سن المراهقة، وقال إن رامز كان يأمل منذ طفولته أن يكون له غرفة خاصة، ولكن والده أخبره أن المنزل به 3 غرف فقط أحدهما له هو وشقيقه وواحدة لوالديه والثالثة للسفرة.





ياسر قال إن رامز لم يقتنع بتلك الكلمات، واعتبر أن غرفة السفرة لا لزوم لها، وعندما سافر والده، أتى بعدد من أصدقائه البنائين وطلب منهم بناء جدار في منتصف غرفة السفرة لتقسيمها لغرفتين واحدة له وأخرى للسفرة، وعندما جاء والده غضب كثيرا.





ياسر قال إن غضب الأب كان موجه له باعتباره الشقيق الأكبر، وطلبه أن يتخلص من هذا الجدار، وترك المنزل حتى يرجع كل شيء كما كان سابقا.







