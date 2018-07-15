فتح الله: كرواتيا تستحق الوصول لنهائي المونديال.. وكنت أتمنى فوز بلجيكا باللقب

أكد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق، بأن كرواتيا تستحق التأهل لنهائي كأس العالم المقرر إقامته اليوم، بروسيا، بأن كرواتيا تستحق التأهل للنهائي.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "كأس العالم هذا العالم من رأيي هو أقوى نسخة في تاريخ البطولة لأنه صعب أن نتوقع نتائج المباريات فيه".

واختتم تصريحاته قائلاً :"كرواتيا تستحق الوصول للنهائي وكنت أتمنى وصول بلجيكا للنهائي وتتويجها باللقب".