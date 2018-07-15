مي سليم تحذف صورها مع وليد فواز.. والأخير لا يزال يحتفظ بها عبر "إنستجرام"
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:53 ص
قامت الفنانة مي سليم، بحذف صورها مع وليد فواز، التي شاركتها كه جمهورها في وقت سابق عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" وذلك بعد ساعات من إعلانهما انفصالهما في شهر العسل.
وفي المقابل لا يزال وليد فواز يحتفظ بصوره برفقة مي سليم، فيما عبر عدد من الجمهور عن استيائه مطالبين إياه بحذف صورها كون هذا لا يليق به بعد انفصالهما.
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