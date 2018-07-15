القنوات الناقلة لمباراة ديوكوفيتش ضد أندرسون في نهائي بطولة ويمبلدون

ينتظر عشاق الكرة الصفراء، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، والتي ستجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والجنوب إفريقي كيفن أندرسون.

وتأهل ديوكوفيتش للنهائي بعد فوزه الصعب على الإسباني المصنف الأول عالميًا رافائيل نادال 3-2، فيما صعد أندرسون للنهائي بعد تغلبه المثير على الأمريكي جون إيسنر بنفس النتيجة.

وتقام المباراة عصر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة حصريًا على قناة بي إن سبورتس bein sports 9 بتعليق عادل الشطي.