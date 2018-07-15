ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"التموين": اتفقنا مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لعدم زيادة الأسعار

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:49 ص
التموين: اتفقنا مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لعدم زيادة الأسعار
أيمن حسام الدين
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، على أن دور المواطن هام في مشكلة ضبط الأسعار، وله دور في مساعدة الحكومة للسيطرة عليها.

وأضاف "حسام الدين"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه أحمد موسى، مساء السبت، أن دور المواطن هو أن يأخذ فاتورة من التاجر لكي تستطيع الوزارة أن تحاسبه.

ولفت مساعد وزير التموين، إلى أنهم اتفقوا مع الغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات، لكي لا تزيد الأسعار، وهم التزموا باتفاقهم مع الوزارة، والأسعار لم تزيد، لافتا إلى أن ذلك لا يشمل الخضار والفاكهة.
المزيد عن: وزارة التموين صدى البلد الأسعار أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 4:40:08 AM