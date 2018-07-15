"التموين": اتفقنا مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لعدم زيادة الأسعار



وأضاف "حسام الدين"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه أحمد موسى، مساء السبت، أن دور المواطن هو أن يأخذ فاتورة من التاجر لكي تستطيع الوزارة أن تحاسبه.



ولفت مساعد وزير التموين، إلى أنهم اتفقوا مع الغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات، لكي لا تزيد الأسعار، وهم التزموا باتفاقهم مع الوزارة، والأسعار لم تزيد، لافتا إلى أن ذلك لا يشمل الخضار والفاكهة.

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، على أن دور المواطن هام في مشكلة ضبط الأسعار، وله دور في مساعدة الحكومة للسيطرة عليها.