الإبراشي يتغزل في فيفي عبده.. والأخيرة: أنا لابسة اللي على الحبل علشان أجيلك (فيديو)
الأحد 15/يوليه/2018 - 02:47 ص
الفجر الفني
داعب الإعلامي وائل الإبراشي، ضيفته الراقصة الاستعراضية فيفي عبده قائلًا لها: "حلوة أوي الليلادي"، كما أبدى إعجابه بالفستان الذي ترتديه.
وقال الإبراشي لفيفي عبده، خلال لقائهما في برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" "ليه يا بنفسج بتبهج وإنت زهر حزين؟!".
وأجابته عبده: " أنا لابسة الحتة اللي على الحبل علشان أجيلك".
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