ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. وائل خليفة مدربا لحراس بلدية المحلة

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:44 ص
رسميا.. وائل خليفة مدربا لحراس بلدية المحلة
وائل خليفة
طباعة
أميرة مهنا
 

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة تعيين وائل خليفة حارس مرمى طلائع الجيش الأسبق، للانضمام للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعبد السلام حسن مدرب الحراس السابق الذي استقال من منصبه مؤخرا.

 

ومن المقرر أن ينضم خليفة لمعسكر البلدية المقام بالقاهرة، ليبدأ مهم عملة بالجهاز الفني تحت قيادة أيمن المزين.

 

ويواجه البلدية اليوم الأحد فريق كوكاكولا على ملعب دار الحرس فى الرابعة مساء، ويوم الثلاثاء يلتقي مع فريق النصر على ملعبه، كما يواجه البلدية يوم الخميس فريق الإعلاميين على ملعب دار الحرس قي الرابعة مساء استعدادا للممتاز "ب".

 

المزيد عن: وائل خليفة مظاليم مدربا لحراس بلدية المحلة رياضة بلدية المحلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 3:10:06 AM