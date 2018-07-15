رسميا.. وائل خليفة مدربا لحراس بلدية المحلة

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة تعيين وائل خليفة حارس مرمى طلائع الجيش الأسبق، للانضمام للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعبد السلام حسن مدرب الحراس السابق الذي استقال من منصبه مؤخرا.

ومن المقرر أن ينضم خليفة لمعسكر البلدية المقام بالقاهرة، ليبدأ مهم عملة بالجهاز الفني تحت قيادة أيمن المزين.

ويواجه البلدية اليوم الأحد فريق كوكاكولا على ملعب دار الحرس فى الرابعة مساء، ويوم الثلاثاء يلتقي مع فريق النصر على ملعبه، كما يواجه البلدية يوم الخميس فريق الإعلاميين على ملعب دار الحرس قي الرابعة مساء استعدادا للممتاز "ب".