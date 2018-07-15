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فيفي عبده ترد على إقامة موائد رحمن وجائزة الأم المثالية: "أنا ست محترمة"

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:43 ص
فيفي عبده ترد على إقامة موائد رحمن وجائزة الأم المثالية: أنا ست محترمة
الراقصة فيفي عبده
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نعيم يوسف
 
ردت الراقصة فيفي عبده، على انتقاد البعض لها عند إقامتها لموائد الرحمن، قائلة: "فيه حاجات مينفعش أتكلم فيها.. اللي بيني وبين ربي هو بيني وبين ربنا بس".

وأضافت "عبده"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، السبت: "ده الحرامي وهو رايح يسرق، بيقول والنبي يارب تستر.. ليه بيستكتروا على البني آدم إنه يكون بني أدم طبيعي في المجتمع".

وعن الانتقاد لها بشأن حصولها على جائزة الأم المثالية، قال: "طب ما أنا أم، وست محترمة، إية اللي بالنسبة ليا غير أي أم.. أنه أنا معروفة والناس مش معروفة؟، ده مش ذنبي أنا".

ورفضت الرد على سؤال حول استمرارها في إقامة موائد الرحمن، مشددة على أن ذلك بينها وبين الله، معقبة: "كل واحد مسئول من عرقوبة".
المزيد عن: وائل الإبراشي موائد الرحمن فيفي عبده الأم المثالية
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