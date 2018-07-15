رومانسية خالد سليم مع زوجته تأسر قلوب جمهوره (صورة)





وجه المطرب خالد سليم، الشكر لزوجته خيرية، وبناته خديجة، وكنزي، وأهله على حبهم ودعمهم القوى له.





ونشر "سليم" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة له مع زوجته قائلًا: "ربنا يخليكي ليا يا مراتي وحبيبتي و صديقتي وشريكة حياتي، إنتي وأحلى حاجة في حياتنا البنات خديجة، وكنزي، وربنا ما يحرمنا من بعض أبدًا، ويخليلنا أهلنا إللي إحنا من غيرهم أكيد حياتنا كانت هتبقى أصعب".





وأضاف خالد: "هما دول الناس اللي لازم تكون متأكد إنهم بيحبوك علشانك أنت مش علشان أي مصلحة أو أي حاجة تانية الحمد لله رب العالمين، أنا راضي".





ولاقت الصورة إعجاب جمهور خالد سليم، الذي تمنى للزوجين حياة أسرية سعيدة.





يذكر أن خالد سليم، قد شارك الفنانة مي عز الدين، بطولة مسلسل "رسايل"رمضان 2018 وشاركهم الفنان سليمان عيد، ومها أحمد، إخراج إبراهيم فخر.







