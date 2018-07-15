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تعرف على مواعيد غلق باب القيد بالقائمة الثانية

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:33 ص
تعرف على مواعيد غلق باب القيد بالقائمة الثانية
اتحاد الكرة
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مصطفى الجندي
 

تواصل أندية الدوري الممتاز، والأقسام الأدني التعاقد مع لاعبين جدد لقيدهم بالقائمة الثانية، قبل غلق باب القيد الصيفي.

 

ويقدم "الفجر الرياضي" مواعيد غلق باب القيد للقائمة الثانية على النحو التالي:

 

1- القسم الأول ... يوم الاثنين الموافق 2018/7/30

2- القسم الثاني ... يوم الأربعاء الموافق 2018/8/1

3- القسم الثالث ... يوم الخميس الموافق 2018/8/2

4- القسم الرابع ... يوم الثلاثاء الموافق 2018/8/7

5- المراحل السنية والبراعم .. من 1 إلي 7 من كل شهر اعتبارا من شهر أغسطس 2018 وحتى ديسمبر 2018.

 

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