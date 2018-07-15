ناقد رياضي: عدلي القيعي رفض تجميد عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك

كشف الناقد الرياضي إيهاب الفولي، موقف المهندس عدلي القيعي من العقوبة التي فرضها النادي الأهلي على عبد الله السعيد وقت مفاوضاته مع الزمالك.

وقال الفولي، خلال حديثه مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع غبر فضائية إل تي سي: "تحدثت مع المهندس عدلي القيعي وقال لي أنه لا يجب أن يتم إيقاف لاعب وتجميده عن اللعب".

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد قد وقع لنادي الزمالك مقابل 40 مليون جنيه قبل أن يجدد عقده مع الأهلي، ثم يقرر الأحمر معاقبة اللاعب بالتجميد وعرضه للبيع.