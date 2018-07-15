ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناقد رياضي: عدلي القيعي رفض تجميد عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:29 ص
ناقد رياضي: عدلي القيعي رفض تجميد عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك
عبد الله السعيد
طباعة
منى العوضي
 

كشف الناقد الرياضي إيهاب الفولي، موقف المهندس عدلي القيعي من العقوبة التي فرضها النادي الأهلي على عبد الله السعيد وقت مفاوضاته مع الزمالك.

 

وقال الفولي، خلال حديثه مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع غبر فضائية إل تي سي: "تحدثت مع المهندس عدلي القيعي وقال لي أنه لا يجب أن يتم إيقاف لاعب وتجميده عن اللعب".

 

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد قد وقع لنادي الزمالك مقابل 40 مليون جنيه قبل أن يجدد عقده مع الأهلي، ثم يقرر الأحمر معاقبة اللاعب بالتجميد وعرضه للبيع.

المزيد عن: عدلي القيعي عبد الله السعيد رياضة ايهاب الفولي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 3:10:06 AM