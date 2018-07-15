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محمد صبحي لمساعد وزير التموين: "الناس مستعدة تضحي بس متتعذبش.. إحنا نتعذب"

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:40 ص
محمد صبحي لمساعد وزير التموين: الناس مستعدة تضحي بس متتعذبش.. إحنا نتعذب
الفنان محمد صبحي
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نعيم يوسف
 
طالب الفنان محمد صبحي، أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن تفعل شيئا من أجل الناس البسطاء، ولا تنتظر الخطط طويلة الأجل التي تضعها الحكومة.

وأوضح "صبحي" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه أحمد موسى، مساء السبت: "الناس مستعدة تضحي بس متتعذبش.. إحنا نتعذب.. اللي زيي واللي زيك، واللي قادر ياكل ويشرب وربنا ساترها معاه".

ولفت إلى أنه مثل باقي الشعب المصري، يتناول الفول و"الطعمية"، ولكن يجب النظر بنظرة أخرى للفقراء، والدولة يجب أن تقوم بدور بأي طريقة كانت.
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