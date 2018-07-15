دروجبا: مبابي يستطيع الفوز بالكرة الذهبية

أكد ديديه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار السابق، أن الفرنسي كيليان مبابي يستطيع أن يحقق جائزة الكرة الذهبية في حالة تألقه في المباراة النهائية أمام كرواتيا، اليوم الأحد.

وقال دروجبا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورتس": "أنه طفل وأنا أعرفه جيدًا، رأيته يلعب في السنوات القليلة الماضية وأعرف الناس الذين ساعدوه ليكون بالمستوى الحالي".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بالنسبة له، وإذا استمر على هذا النحو فلماذا لا يفوز بجائزة الكرة الذهبية؟ لقد أتيحت لي فرصة مقابلته عندما اجتمعنا مع الكثير من الأشخاص المؤثرين في فرنسا مع الرئيس ماكرون".

وواصل حديثه: "كنا نتبادل الأفكار وعندما بدأ بالحديث أستطيع أن أخبرك أن هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 19 عامًا ليس طفلا إنه ناضج جدًا".