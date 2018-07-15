مؤيد العجان: ليس هناك ما يمنعني للعب للأهلي.. ولدي عروض داخل وخارج مصر

قال مدافع نادى الزمالك السابق، السوري مؤيد العجان، إنه يمتلك عروض كبيرة من أندية داخل مصر وخارجها، وسيقوم باختيار أفضلها خلال الفترة المقبلة مع بداية الموسم الكروي الجديد.

وأضاف "العجان" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أنه لاعب محترف ولن يرفض الانتقال إلى أي ناد يطلبه سواء داخل مصر أو خارجها وخاصة النادي الأهلي.

وتابع: " كنت قريبا من الانضمام إلى سيسكا موسكو الروسي قبل الإصابة مع الزمالك"، منوها أن مجلس القلعة البيضاء من تكفل بمصاريف العلاج خلال فترة إصابته.