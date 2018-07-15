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"التموين": مشروع المناطق اللوجستية يتكلف 6 مليارات جنيه

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:21 ص
التموين: مشروع المناطق اللوجستية يتكلف 6 مليارات جنيه
أيمن حسام الدين
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نعيم يوسف
 
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن مشروع المناطق اللوجستية يتكلف حوالي 6 مليارات جنيه، كلها تابعة للقطاع الخاص.

وأضاف "حسام الدين"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه أحمد موسى، مساء السبت، أن الدولة ستتحول إلى منظم فقط، وليس مستثمر، مشيرا إلى أن ذلك سياسيات على المدى الطويل، من 3 إلى 5 سنوات.

ولفت مساعد وزير التموين، أن الدولة تملك 40 ألف منفذ ما بين ثابت ومتحرك، وهذه هي التي حققت التوازن في السوق، والأسعار أصبحت ثابتة.
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