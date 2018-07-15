8 لاعبين بمنتخب الفراعنة يتاهلون لنهائي بطولة العالم للووشو كونغ فو

تاهل أبطال منتخب مصر للووشو كونغ فو للدور النهائي لبطولة العالم للووشو كونغ فو للشباب والناشئين، والمقامة بالبرازيل، حيث واصل فراعنة الكونغ فو تحقيق الانتصارات في اليوم الثالث للبطولة.

وتمكن عبدالرحمن شتا من الفوز على بطل الجزائر في الدور التمهيدي والفوز على بطل بيرو وتأهل للنهائي، كما فاز محمد محمود سمكة على بطل تركيا في الدور التمهيدي كما تغلب على بطل بيرو وتأهل للنهائي.

وفاز يوسف لملوم على بطل تركيا في الدور التمهيدي ثم فاز على بطل مكاو وعبر للنهائي.

كما تأهل للدور النهائي كل من روان وزن ٥٦ كيلو ومهند وعماد وزن ٤٢ كيلو ويوسف لملوم وزن ٤٨ كيلو ونورا السبعاوى وزن ٦٠ كيلو ومحمد محمود "سمكة" وزن ٥٧ كيلو وعبد الرحمن شتا ٥٦ ك بالفوز على بطل إندونيسيا.

وحصد محمد أمين الميدالية البرونزية في وزن ٥٦ كيلو، كما حصدت سميرة موسى الميدالية البرونزية بحصولهما على المركز الثالث.

ويترأس بعثة منتخب مصر العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد ويحى فوزي عضو مجلس الإدارة والحكم الدولي وليد أبو هيسة، ويقود منتخب مصر للووشو كونغ فو نبيل النجدي وإمام عبد المنصف وسعيد قناوي وأيمن ضاحي ومحمد فتحي حديدة، ورمضان محمد وعبد القادر محي وأحمد مبروك.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع العميد محمد عاشور ومسئولى بعثة منتخب مصر للاطمئنان عليها، وأكد على متابعته الدقيقة للنتائج الرائعة التي يحققها أبطال مصر، وتمنى لهم المزيد من التوفيق خلال البطولة وطالبهم برفع علم مصر في هذا المحفل الدولي.