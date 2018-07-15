عاجل.. أخبار السعودية الآن| أمن الطرق بمكة يحبط تهريب 800 حزمة قات

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أحبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، في مركز الضبط الأمني بالغالة، محاولة فاشلة لشخص يقود مركبة من نوع هايلوكس، بحوزته 800 حزمة قات.



اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بالغالة، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بمركبة من نوع هايلوكس (غمارتين)، فطلب رجال القوة من قائدها التوقف في النقطة إلا أنه لم يستجب لرجال القوة، وواصل السير.



وتم على الفور التعميم على المركبة على جميع الدوريات المتمركزة والمتحركة على الطريق، وتم رصدها بحدود مركز الميقات، ومطالبة قائدها بالتوقف، وعند عدم الاستجابة تم إيقافه باستخدام القوة الجبرية.



ترجل قائد المركبة، وأطلق ساقيه للريح، ودخل أحد الأحياء السكنية، وتولت دوريات الأمن متابعته، فيما تولى رجال القوة الخاصة لأمن الطرق تفتيش المركبة، وعُثر بداخلها على 800 حزمة قات، يقدر وزنها بقرابة 200 كيلو، فسُلمت المركبة والمضبوطات لمكافحة المخدرات بالليث.

