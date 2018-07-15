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مرتضى منصور: "فرج عامر بحالات وسموحة مالوش فلوس عندنا"

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:37 ص
مرتضى منصور: فرج عامر بحالات وسموحة مالوش فلوس عندنا
مرتضى منصور
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أحمد عبد الحفيظ
 

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما على محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بسبب إعلان الأخير رفض التعامل مع القلعة البيضاء في أي صفقات.

 

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة الأولى: " فرج عامر كبر سنه وأصبح بحالات وسموحة لا يوجد له أموال لدى الزمالك في صفقة لاعب الوسط محمود عبد العزيز".

 

وأوضح: " إذا أعلن فرج عامر عدم التعامل مع الزمالك في أي صفقات فنرحب بذلك ولا نحتاج لاعبين من سموحة ".

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