الزمالك يعلن استمرار أيمن حافظ في منصب مدير الكرة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مصير منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، موضحا أن أيمن حافظ مستمر في منصبه.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة الأولى: " جروس المدير الفني للزمالك لم يطلب رحيل أيمن حافظ ولا صحة لتولي عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق منصب مدير الكرة".

وأوضح: " أطالب جماهير الزمالك بعدم الالتفات للشائعات التي ترغب في هدم الفريق".