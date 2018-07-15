عاجل.. مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع محمد حسن عندا في طارق حامد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تعاقد مع محمد حسن لاعب وادي دجلة حتى يهدأ طارق حامد ولا يبالغ في مطالبه المالية.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة الأولى: " طارق حامد يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه دفعة واحدة قيمة 3 سنوات التعاقد وهو أمر لا يصح"..

وأوضح: " الـ50% مقدم تجديد عقد طارق حامد جاهزة واللاعب رفض استلام مقدم التعاقد وبعد توقيع اللاعب للزمالك أصبح من حق النادي وعليه الالتزام ببنود التعاقد" .