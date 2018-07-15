وادي دجلة يقترب من ضم نجم الدراويش

محمد الصو

اقترب مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، من الحصول على خدمات عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات الأمر قريبًا بشأن الحصول على خدمات الوحش، لتدعيم صفوف الفريق بعد موافقة الدراويش، على التخلي عن لاعبه خلال الموسم المقبل.

ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة بين الطرفين لإنهاء الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الرحيل من الدراويش.

ويأتي سبب التأخر عن الإعلان عن الصفقة حتى الآن بسبب رغبة مجلس الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، في التخلي عن خدمات لاعبه على سبيل الإعارة، بينما يتمسك دجلة بالحصول على خدماته نهائيًا ولكن سيتم الاتفاق على حلها قريبًا.

ويرغب وادي دجلة بقيادة اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، بعد تخليه عن عمر السعيد ومحمد حسن لصالح نادي الزمالك بالانتقالات الحالية.