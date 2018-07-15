كمال الدالي تعليقا على ترشيحه لمنصب محافظ القاهرة: "مفيش أي حد يعلم حاجة"
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:28 ص
نعيم يوسف
علق اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، عن توليه منصب محافظ القاهرة، قائلًا: "مفيش أي حد يعلم أي حاجة عن الحركة"، في إشارة لحركة المحافظين المتوقعة قريبا.
وأضاف "الدالي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان: "إحنا بنأدي عملنا في دور تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتيسير الأعمال للسادة المحافظين جميعا".
وتابع محافظ القاهرة، أن كل شخص يؤدي عمله على الوجه الأكمل.
وأضاف "الدالي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان: "إحنا بنأدي عملنا في دور تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتيسير الأعمال للسادة المحافظين جميعا".
وتابع محافظ القاهرة، أن كل شخص يؤدي عمله على الوجه الأكمل.
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