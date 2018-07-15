عادل إمام لـ"فيفي عبده": الناس عايزة تدبحك !





علق الفنان عادل إمام، على واقعة سفر الفنانين لروسيا لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في كأس العالم، قائلًا: "فيفي عبده، وبقيه الفنانين قدموا عمل اجتماعي بالسفر لروسيا ولازم نشكرهم مش نهاجمهم!"





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم" قائلًا: "من حق أي فنان أو فنانة تشجيع منتخب بلدهم ده هو حب الوطن" مؤكدًا أنه ليس من حق أحد أن يمنعهم.





وعبر عن دهشته الشديد قائلًا لفيفي عبده:"الناس عاوزة تدبحك علشان سافرتي تشجعي منتخبك!".



