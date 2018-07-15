عادل إمام لـ"فيفي عبده": الناس عايزة تدبحك !
الأحد 15/يوليه/2018 - 12:50 ص
الفجر الفني
علق الفنان عادل إمام، على واقعة سفر الفنانين لروسيا لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في كأس العالم، قائلًا: "فيفي عبده، وبقيه الفنانين قدموا عمل اجتماعي بالسفر لروسيا ولازم نشكرهم مش نهاجمهم!"
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية "دريم" قائلًا: "من حق أي فنان أو فنانة تشجيع منتخب بلدهم ده هو حب الوطن" مؤكدًا أنه ليس من حق أحد أن يمنعهم.
وعبر عن دهشته الشديد قائلًا لفيفي عبده:"الناس عاوزة تدبحك علشان سافرتي تشجعي منتخبك!".
يذكر أن أخر أعمال الفنان عادل إمام، مسلسل "عوالم خفية" عرض في رمضان ٢٠١٨، بطولة عادل إمام، تأليف أمين جمال، وإخراج رامي إمام.
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