مساعد وزير النقل: لدينا نقص في وظائف حيوية.. و"مش عارفين ندفع مرتبات الناس"



وأضاف "شعث" في تصريحات تلفزيونية، السبت: "مش مسموحلي أعين ناس جديدة"، لافتا إلى أن خسائر السكك الحديدية وصلت 54 مليار جنيه.





وتابع مساعد وزير النقل: "مش عارفين ندفع مرتبات الناس اللي عندي.. وكل سنة 3 مليارات جنيه مرتبات".

قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن هناك قصورًا ونقصًا في وظائف حيوية بالوزارة، معقبا: "نضطر لتشغيل الناس أكثر من الوقت، لأننا مرتبطين بالجهاز الإداري للدولة".