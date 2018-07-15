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مساعد وزير النقل: لدينا نقص في وظائف حيوية.. و"مش عارفين ندفع مرتبات الناس"

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:15 ص
مساعد وزير النقل: لدينا نقص في وظائف حيوية.. ومش عارفين ندفع مرتبات الناس
الدكتور عمرو شعث
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن هناك قصورًا ونقصًا في وظائف حيوية بالوزارة، معقبا: "نضطر لتشغيل الناس أكثر من الوقت، لأننا مرتبطين بالجهاز الإداري للدولة".

وأضاف "شعث" في تصريحات تلفزيونية، السبت: "مش مسموحلي أعين ناس جديدة"، لافتا إلى أن خسائر السكك الحديدية وصلت 54 مليار جنيه.

وتابع مساعد وزير النقل: "مش عارفين ندفع مرتبات الناس اللي عندي.. وكل سنة 3 مليارات جنيه مرتبات".
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