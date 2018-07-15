منية سمنود يتعاقد مع الظهير الأيمن كريم عبد الرازق

نجح مركز شباب منية سمنود في التعاقد مع الظهير الأيمن السابق لنادي الزرقا، كريم عبد الرازق بعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وسبق لكريم عبد الرازق اللعب في ناشئي الاتحاد السكندري وسموحة ثم انتقل لغزل كفر الدوار ومنه الموسم الماضي للزرقا.

يأتي التعاقد مع كريم لتدعيم الجبهة اليمنى لمركز شباب منية سمنود الذي يلعب بدوري القسم الثالث بعد هبوطه من الممتاز ب هذا الموسم.