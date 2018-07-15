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بترول أسيوط يتعادل مع كوكاكولا وديا (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:02 ص
بترول أسيوط يتعادل مع كوكاكولا وديا (صور)
بترول أسيوط وكوكاكولا
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رجب عبد الستار
 

 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط أمام فريق كوكاكولا بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الشرطة بالعباسية استعدادا للقسمين الثاني والثالث.

 

تقدم فريق البترول بالهدف الأول، ثم تعادل كوكاكولا عن طريق اللاعب أسامة سعيد.

 

وسبق لكوكاكولا الفوز على المنيا 3-1 والتعادل مع بني سويف بدون أهداف، استعدادا للممتاز "ب".

 

بترول أسيوط يتعادل مع كوكاكولا وديا (صور)
بترول أسيوط يتعادل مع كوكاكولا وديا (صور)
بترول أسيوط يتعادل مع كوكاكولا وديا (صور)
بترول أسيوط يتعادل مع كوكاكولا وديا (صور)
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