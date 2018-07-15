بعد اتهامها بالتسبب في خسارة المنتخب.. فيفي عبده: "خدوا ثمن التذكرة"

عبرت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عن استيائها الشديد إزاء الهجوم الذي تعرضت له بسبب إدعاء إلتقاطها صورًا تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء مشاركتهم في مونديال روسيا 2018.





وأكدت خلال لقائها في برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" تقديم وائل الإبراشي "أنا ما اتصورتش وما شوفتش اللاعيبة من الأساس!"





وأضافت: "إحنا مش ذنبنا اننا اتعزمنا على الماتش، مش إحنا سبب الخسارة والمفروض نحمد ربنا إننا وصلنا كأس العالم من امتى وإحنا بنوصل له".





وتابعت: "لو إنتوا مضايقين بسبب تمن التذكرة، أنا وكل الفنانين هندفع تمن التذكرة ونبقي روحنا علي حسابنا، بس إنتوا كده بتقللوا قيمة الفن والفنانين!".



