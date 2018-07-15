عاجل.. ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من ضم محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد صرف النظر عن التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيرة إلى أن الملكي يبحث عن البديل المناسب للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال موقع "90min" البريطاني إن هناك عدد من اللاعبين تم ربطهم بالريال مؤخرًا مثل إدين هازارد وكيليان مبابي ونيمار لكن إدارة الملكي أكدت صعوبة التعاقد مع نجمي باريس سان جيرمان.

وقدم الفرعون المصري محمد صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول وكان هداف الفريق وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كما قادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.

ووقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول ويعتقد البعض حاليًا أنه أصبح لا يهم ريال مدريد وأن النادي الإسباني حاليًا يحاول الحصول على خدمات نجم تشيلسي إدين هازارد.

وأشار الموقع الإنجليزي أن ريال مدريد يحاول معرفة موقف ساديو ماني مع ليفربول ووضعوا احتمالية للتعاقد معه هذا الصيف.