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40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:42 ص
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
عزاء والد زوجة أحمد شوبير
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محمد لطفي
 

حرص عدد كبير من نجوم المجتمع، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد زوجة الكابتن أحمد شوبير، سلامة مصطفى سلامة، وذلك في مسجد عمر مكرم، مساء أمس السبت.

 

وكان من بين المعزين، عدد كبير من نجوم الرياضة في مقدمتهم حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، ومصطفى يونس ومجدي عبد الغني ومحمود أبو رجيلة.

 

كما حرص الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، على تقديم واجب العزاء.

 

40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير
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