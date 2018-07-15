40 صورة تلخص عزاء والد زوجة الكابتن أحمد شوبير

حرص عدد كبير من نجوم المجتمع، على تقديم واجب العزاء في وفاة والد زوجة الكابتن أحمد شوبير، سلامة مصطفى سلامة، وذلك في مسجد عمر مكرم، مساء أمس السبت.

وكان من بين المعزين، عدد كبير من نجوم الرياضة في مقدمتهم حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، ومصطفى يونس ومجدي عبد الغني ومحمود أبو رجيلة.

كما حرص الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، على تقديم واجب العزاء.