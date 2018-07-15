وثيقة براءة فضل شاكر من تهمة ارتكابه أعمال إرهابية (صورة)

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 91.9017% ليلة هنا وسرور 1.1377% حرب كرموز 5.5779% قلب أمه 0.719% أبلة طمطم 0.663700000000006%