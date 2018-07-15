وثيقة براءة فضل شاكر من تهمة ارتكابه أعمال إرهابية (صورة)
الأحد 15/يوليه/2018 - 12:36 ص
الفجر الفني
نشر محمد نجل المطرب فضل شاكر، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وثيقة قرار إحدى المحاكم في لبنان والتي أقرت ببراءة والده تهمة ارتكابه أعمال إرهابية.
وعلق محمد قائلًا: "براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني من تهمة تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأي أعمال إرهابية وسلب أموال الناس".
وأضاف للتذكير والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني.
#قرار_قضائي #فضل_شاكر_بريء— محمد شاكر (@MohamedChaker) ١٤ يوليو ٢٠١٨
✌🏼✌🏼❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/k1a975xyS8
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