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تعليق ناري من عادل إمام عن تسبب فيفي عبده في خسارة مصر بالمونديال

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:59 ص
تعليق ناري من عادل إمام عن تسبب فيفي عبده في خسارة مصر بالمونديال
عادل إمام
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كساب أحمد
 
قال الفنان الكبير عادل إمام، إن الفنانة فيفي عبده والفنانين قدموا عمل اجتماعي بالسفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب، ويجب أن نشكرهم، وليس الهجوم عليهم مثلما حدث.

وعلق "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، على الحديث بأن لاعيبة المنتخب لم تركز في المونديال بسبب وجود فيفي عبده في روسيا، قائلًا: "أنا لو مكان اللاعيبة مش هقدر أركز بصراحة".

وتابعت أنه لا يوجد ما يمنع من ذهاب الفنانين لتشجيع المنتخب في روسيا، خاصة أنهم سافروا بدافع وطني.
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