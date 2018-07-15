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تعليق "الكهرباء" على ظاهرة إضاءة الإنارة نهارا في الشوارع

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:07 ص
تعليق الكهرباء على ظاهرة إضاءة الإنارة نهارا في الشوارع
أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
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داليا الحسين
 
علق أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على ظاهرة إضاءة الإنارة نهارًا في الشوارع، قائلًا: "المسئولية تقع على المحليات وليس على الكهرباء"، مشيرًا إلى أن مهمة الوزارة ضمان عملية وصول الكهرباء لأعمدة الإنارة.

وأضاف "حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك خط ساخن يتبع وزارة الكهرباء يستقبل الشكاوى من المواطنين فى حالة وجود أعمدة إنارة مضاءة نهارا، كما أن رقم 121 يستقبل الشكاوى ويتم التنسيق بين المحليات والكهرباء لحل الأزمة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن هناك تنسيق بين عدة جهات لتحديث أعمدة الإنارة.
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