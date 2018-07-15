نتيجة الثانوية الازهرية 2018 بالإسم ورقم الجلوس
الأحد 15/يوليه/2018 - 12:36 ص
الفجر
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وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر، وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.
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