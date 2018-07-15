فرج عامر: يامادو توريه "هدية" من مالي الخاص لسموحة

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن كواليس التعاقد مع الغيني "يامادو توريه" مهاجم آندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "عامر" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "يامادو توريه لاعب مميز وكان سببًا رئيسيًا في خروج منتخب مصر للشباب من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، واللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية".

وأضاف: " حاولنا التعاقد مع توريه بعد تألقه في تصفيات كأس العالم ولكن المقابل المالي كان كبيرا جدًا، وانتقل اللاعب لنادي أندرلخت البلجيكي ولكن ظل تحت متابعتنا حتى تعاقدنا معه وقدمته هدية لنادي سموحة".

وأتم: " يامادو تورية هدية مني لنادي سموحة تعاقدت معه من مالي الخاص، وأتمنى له التوفيق والظهور بمستوى طيب مع الفريق في الموسم المقبل".