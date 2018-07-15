"تويتر" يعلق حسابات هاكرز لعملاء الاستخبارات الروسية

قام موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بتعليق حسابين استخدمهما ضباط مخابرات روس لتبادل المعلومات التى تم الحصول عليها عن طريق عمليات القرصنة، وفقاً لصحيفة "ذى هيل" الأمريكية اليوم.

وتمّ تعليق حسابى "جكسيفر 2"، و"د سى ليكس"، السبت، بعد يوم واحد من زعم المحقق الأمريكى الخاص "روبرت مولرفى لائحة اتهام بأن الضباط العسكريين الروس كانوا يديرون تلك الحسابات.

وقال متحدث بإسم "تويتر"، إنّ الحسابات تم تعليقها لارتباطهم بشبكة من الحسابات كانت معلقة من قبل، نظراً لأنّ عملها مخالف لقواعد تويتر.

وتم تعليق حساب جكسيفير 2، لفترة وجيزة عام 2016 بعد صدور معلومات متعلقة بما يقرب من 200 عضو حالى وسابق فى الكونجرس، وتمّ تعليق كلا الحسابين لمدة 18 شهرًا على الأقل.

وأصدر مولر لائحة اتهام ضد 12 من عملاء المخابرات الروسية يوم الجمعة لاختراق بيانات الحزب الديموقراطى الأمريكى عام 2016.