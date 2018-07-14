أبرز أخبار التوك شو السبت 14/7/2018: أسباب حادث قطار البدرشين وقرار السيسي الصادم لمحتكري الأرز
الأحد 15/يوليه/2018 - 03:00 ص
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
محمود صقر: مصر تنفق 0.72% فقط من الدخل القومي على البحث العلمي
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مصر تنفق نحو 21 مليار جنيه على منظومة البحث العلمي، أي ما يعادل نحو 0.72% من الدخل القومي، أي أقل من الـ1% التى نص عليها الدستور.
الزراعة: قرار "السيسي" باستيراد الأرز الشعير ضرب المحتكرين في مقتل
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستيراد أرز الشعير ضرب محتكري الأرز الذين يتربصوا بقوت الشعب في مقتل.
محمد صبحي: النظام الضريبي الحالي لا يراعي الفقراء
طالب الفنان الكبير محمد صبحي، الدولة بوضع آلية لمواجهة فوضى الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الضريبي، موضحًا أن النظام الضريبي الحالي لا يراعي الفقراء.
"النقل" تكشف أسباب حادث قطار البدرشين
قال الدكتور أيمن شعث، مساعد وزير النقل، إن المعاينة الأولى لحادث قطار البدرشين تشير إلى أن هناك مشكلة في التحويلات، لافتًا إلى أن إشارات القطار كانت تقول أنه يجب أن يكمل القطار طريقه ولكنه تحول إلى التحويلة الفرعية بشكل غير متوقع.
محمود صقر: مصر تنفق 0.72% فقط من الدخل القومي على البحث العلمي
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مصر تنفق نحو 21 مليار جنيه على منظومة البحث العلمي، أي ما يعادل نحو 0.72% من الدخل القومي، أي أقل من الـ1% التى نص عليها الدستور.
الزراعة: قرار "السيسي" باستيراد الأرز الشعير ضرب المحتكرين في مقتل
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستيراد أرز الشعير ضرب محتكري الأرز الذين يتربصوا بقوت الشعب في مقتل.
محمد صبحي: النظام الضريبي الحالي لا يراعي الفقراء
طالب الفنان الكبير محمد صبحي، الدولة بوضع آلية لمواجهة فوضى الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الضريبي، موضحًا أن النظام الضريبي الحالي لا يراعي الفقراء.
"النقل" تكشف أسباب حادث قطار البدرشين
قال الدكتور أيمن شعث، مساعد وزير النقل، إن المعاينة الأولى لحادث قطار البدرشين تشير إلى أن هناك مشكلة في التحويلات، لافتًا إلى أن إشارات القطار كانت تقول أنه يجب أن يكمل القطار طريقه ولكنه تحول إلى التحويلة الفرعية بشكل غير متوقع.