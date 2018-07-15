شاهد القطع الأثرية المكتشفة في جبانة سقارة (صور)

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار من خلال مؤتمر صحفي عالمي السبت، عن كشف أثري جديد بسقارة.





وقال "العناني"، إن الكشف يقع جنوب هرم ونيس الشهير بأوناس، وهو عبارة عن بداية كشف جديد تم العثور منه على بئر به 35 مومياء، وورشة تحنيط.





وأوضح عناني، أن البعثة المصرية الألمانية العاملة في المنطقة عثرت على عدد من القطع الأثرية منها قناع مغطى بالذهب والفضة، وأواني كانوبية "أواني حفظ الأحشاء، وعدد من الأواني الأخرى.





يذكر أن وزارة الآثار قد أعلنت صباح السبت عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة وتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي.