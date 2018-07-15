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أول رد من فيفي عبده عن تسببها في خسارة مصر بالمونديال

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:16 ص
أول رد من فيفي عبده عن تسببها في خسارة مصر بالمونديال
الفنانة فيفي عبده
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كساب أحمد
 
علقت الفنانة فيفي عبده على الحديث بتسببها في خسارة مصر في المونديال، قائلة: "أنا عاملت إيه عشان يتقال عني كل الكلام ده".

وتابعت "عبده"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "أنها لم تدخل معسكر المنتخب الوطني في روسيا، ولم تقابل أي لاعب، وما قيل عنها غير صحيح"، معقبة: "أول وآخر مرة أروح للمنتخب تاني، والنبي لو خت إيه مش هروح تاني".

وأضافت أن الفنانين ليس لهم علاقة بخسارة المنتخب، ويجب البحث عن السبب الرئيسي لخسارة المنتخب في كأس العالم، متابعة: "العالم العربي كله خسران في كأس العالم، ربنا عاوز كده، هو ذنبي إني اتعزمت على كأس العالم، أنا أدبست في الموضع ده".

وأوضحت: "إيه الإجرام اللي أن عملته عشان المنتخب يخسر، أنا رحت أتفرج على المباراة مثل باقي المشجعين، احنا طول عمرنا بنرقص للاعيبة، واتحط في بوظ المدفع ليه".
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