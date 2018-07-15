خبير أمني: هناك تطور نوعي للجريمة في مصر



وأوضح "نجم"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، أن انتشار الجريمة يرجع إلى انتشار العنف في المسلسلات والأفلام وظهور الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش وما تنفذه، بالإضافة إلى النزعات الطائفية والدينية.



وأشار إلى أن المخدرات التخليقية تسببت في انتشار الجريمة بسبب تبلد شعور المتعاطي، مؤكدًا أن هناك تطور نوعي للجريمة في مصر.



قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق إن زيادة عدد السكان أثر بشكل سلبي على انتشار وارتفاع نسبة الجريمة في مصر، مشيرًا إلى أن معدل الجريمة زاد بشكل كبير في العالم كله.