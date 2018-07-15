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برلماني يكشف الشروط الواجب توافرها لتفعيل بطاقة المشجع داخل مصر

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:34 ص
برلماني يكشف الشروط الواجب توافرها لتفعيل بطاقة المشجع داخل مصر
النائب سمير البطيخي
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رقية جمال
 
قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وضع الكاميرات بالمدرجات من التوصيات التى أصدرتها النيابة العامة عقب واقعة ستاد بورسعيد، بحيث يكون من شروط استضافة أي استاد لأي مباراة وجود كاميرات بالمدرجات بالإضافة للبوابات الإلكترونية ووجود فواصل بين المدرجات وبعضها بارتفاع معين.

وأضاف "البطيخي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على فضائية "TEN"، مساء السبت، أنه من المفترض أن يتم تجهيز جميع الاستادات التى تستضيف المباريات بهذا الشكل وفقًا لتوصيات النيابة العامة.

ونوه، إلى أنه حتى يتم تفعيل بطاقة المشجع التى استخدمت في مباريات كأس العالم، لابد أن يتم تجهيز جميع الاستادات بهذا الشكل، بالإضافة لوجود بوابات إلكترونية يتم وضع هذه البطاقات عليها حتى يتمكن المشجع من الدخول للاستاد.
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