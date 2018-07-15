جبل جليدى يهاجم قرية صغيرة فى "جرين لاند"

يهدد جبلاً جليدياً عملاق قرية صغيرة فى جزيرة "جرين لاند"، والتى تقع بين القطب الجنوبى والمحيط الأطلسى.





وقامت السلطات بإخلاء قرية "اينارسويت" جزئيًا وسط مخاوف من بدء انفصال الجبل الجليدى، وخلق موجات مد عاتية تشبه تسونامى قبالة الساحل الشمالى الغربى من جرينلاند.





ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" اليوم، أنّ 169 شخصاً فقط يسكنون تلك القرية، ويبلغ طول الجبل الجليدى 330 قدماً، وهو أكبر من 3 ملاعب كرة قدم، والذى انجرف قرب الجزيرة يوم الخميس.





وقالت سوزانا إلياسن، عضو مجلس قرية اينارسويت، إنّهم اعتادوا على الجبال الجليدية العملاقة، لكنهم لم يشهدوا مثل هذا الحجم الكبير من قبل.





وفى الصيف الماضى، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين بعد أن هزت الأمواج قرية قريبة شمال غرب جرينلاند.