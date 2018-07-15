رئيس سموحة: لن نُفرط في ياسر إبراهيم





نفي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الانباء التي ترددت حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع النادي السكندري للتعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "مصر في كأس العالم": " الزمالك لم يطلب ضم ياسر إبراهيم، ولن أبيع أي لاعب للزمالك بسبب عدم إلتزامه ماليًا في تعاقداته".

وأضاف: "اتفقنا علي بيع مدافع واحد في الفترة الحالية، وكنت أفضل بيع ياسر إبراهيم كتكريم له علي جهوده مع الفريق السكندري خلال السنوات الـ4 الماضية".

وأضاف: "فوجئنا بوصول عرض مُغري من الباطن السعودي لضم عبد الله بكري علي سبيل الاعارة مقابل 650 ألف جنيه في العام أو مليون و650 ألف جنيه في عامين، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيًا مقابل 250 ألف دولار".

وأتم: " الباطن السعودي قام ببيع عبد الله بكري لـ"بيراميدز" وقام بسداد قيمة اللاعب لسموحة، واعتقد أن الزمالك يسعي لضمه حاليًا، ولا يمكن الاستغناء عن ياسر إبراهيم في الفترة الحالية".