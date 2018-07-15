عاجل.. رئيس سموحة يهاجم الزمالك ويؤكد: أمتلك إيصال أمانة على محمود عبد العزيز

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة أنه لن يبيع أي لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية، بسبب عدم إلتزامه ماليًا في تعاقداته.

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "مصر في كأس العالم" عبر فضائية "دي إم سي": " لن أبيع أي لاعب الزمالك بسبب عدم إلتزامه ماليًا في تعاقداته".

وتابع: " لم نحصل على 4 ملايين جنيه مُتبقية من قيمة صفقة انتقال محمود عبد العزيز للزمالك".

وأردف: "أمتلك إيصال أمانة على محمود عبد العزيز ببقية قيمة انتقاله للزمالك لضمان حق سموحة".

وأتم: "إذا لم أقاض محمود عبد العزيز بإيصال الأمانة سأحاسب بتهمة إهدار المال العام، وهذا الأمر معتاد في جميع الأندية لضمان حقوق الأندية".