جامعة الأزهر تكشف حقيقة تطبيق الكتاب الإلكتروني

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عدم صحة ما نشر ببعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تطبيق الكتاب الإلكترونى على طلاب الجامعة.





وأوضح أنه جارى العمل على أن يكون هناك كتاب موحد يدرس على جميع الأقسام المناظرة فى مختلف كليات الجامعة، ضمانا للحيادية وتكافؤ الفرص، إضافة لظهور الكتاب الجامعي بشكل يعبرعن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.



