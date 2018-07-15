جامعة الأزهر تكشف حقيقة تطبيق الكتاب الإلكتروني
السبت 14/يوليه/2018 - 11:44 م
محمود الجلاد
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، عدم صحة ما نشر ببعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تطبيق الكتاب الإلكترونى على طلاب الجامعة.
وأوضح أنه جارى العمل على أن يكون هناك كتاب موحد يدرس على جميع الأقسام المناظرة فى مختلف كليات الجامعة، ضمانا للحيادية وتكافؤ الفرص، إضافة لظهور الكتاب الجامعي بشكل يعبرعن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.
وأضاف أن مجلس الجامعة قد اتخذ قرارا بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول وذلك بداية من العام الجامعي ( 2018 – 2019 )، على صفحته الرسمية وصفحة جامعة الأزهر وعلى الصفحات المعتمدة فقط، لافتا إلى أن الأخبار التى يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى لا صحة لها من الأساس ولا يعتد بها.
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