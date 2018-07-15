"مصر فوق الجميع" يطالب بمحاسبة معز مسعود على أمواله بعد زواجه من "شيري"

علق محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، على زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة شيري عادل، قائلًا: "أنا لا أرى معز مسعود داعية، ده داعية بأمارة إيه".



وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن "مسعود" كان يأمر الشباب بالزواج من محجبات في حين أنه تزوج من فنانة، متابعًا: "يعني بتحرم على الناس اللي بتحلله لنفسك".



وأشار إلى أن معز مسعود وأمثاله مما يسمون الدعاة الجدد لا بد أن يحاسبوا على الأموال التي اكتسبوها من خلال الدعوة.

