وكيل "تعليم البرلمان": عدد الجامعات لا يتناسب مع نسبة الزيادة السكانية

قال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن نتائج منظومة التعليم الجديد لم تظهر الآن، لافتًا إلى أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام لم تختلف كثيرًا عن السنوات الماضية.



وأضاف "أباظة"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أنه خلال العام الحالي تمكنت وزارة التعليم من السيطرة على الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة.



وتابع، أن عدد الجامعات المصرية لا يتناسب مع نسبة الزيادة السكانية، ونحن بحاجة لضعف أعداد الجامعات الحالية، مضيفًا: "بعض طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على 101% كانوا حافظين مش فاهمين وكانوا يرسبون في إعدادي هندسة، وهذا يكشف حقيقة التعليم المصري خلال الفترة الماضية".

